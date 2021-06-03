Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi 14 Haziran'da

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da görüşeceği duyuruldu.

14 Haziran'da yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacak Erdoğan ile Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştireceği açıklanmıştı.

Beyaz Saray, Biden'ın 14 Haziran'da NATO Zirvesindeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.

Bugün ayrıca, Kraliçe II. Elizabeth'in de Biden ile 13 Haziran'da görüşeceği duyurulmuştu.