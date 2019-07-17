Beyaz Saray F-35 kararını açıkladı

17 Temmuz 2019

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor" ifadesinde bulundu.

Açıklamada,, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye'nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Ayrıca,, "F-35 uçakları, gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz" ifadesi yer aldı..

Beyaz Saray,, Türkiye'nin meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak için çalışıldığını da belirtti. Açıklamada, "Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir." denildi.