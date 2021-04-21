Beyaz Saray: Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının istenilen eylemleri doğurup doğurmadığının sorulması üzerine Psaki, "Biz yaptırımları uygularken, bunların hemen bir davranış değişikliğine yol açmasını beklemiyorduk. Ancak kesinlikle kabul edilemez ve devam etmemesi gereken eylemlere karşı net bir mesaj yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'ya "istikrarlı ve öngörülebilir" bir ilişki niyetlerini daha önce ilettiklerini vurgulayarak, "Rusya ile ilişkilerimiz olumsuz bir yörüngede devam etmek zorunda değil. Uyguladığımız yaptırımlar, kimseyi bir zirve yapmaya ikna etmeyi amaçlamıyordu. Bu da zaten garip olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Putin-Biden zirvesi için üst düzey görüşmeler sürüyor

Rusya ile ortak çalışabilecekleri alanlar ve Putin'e zirve davetlerinin halen geçerli olduğuna işaret eden Psaki, "Bu zirve için üst düzey görüşmelere devam ediyoruz." dedi.

Psaki, bugün Putin'in yaptığı konuşmasındaki "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." sözlerinin ABD'ye yönelik bir uyarı olup olmadığının sorulması üzerine "Biz, Putin'in söylediği hiçbir şeyi kişisel algılamıyoruz." ifadesini kullandı.

Lukaşenko'ya suikast iddialarını yalanladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’ya ABD'nin bir suikast planladığına yönelik iddialara da yanıt veren Psaki, "Bu iddiaların hiçbir gerçeklik temeli olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Psaki, Viyana'da süren İran ile nükleer anlaşma görüşmelerinden bir sonuç beklemek için henüz erken olduğunu ancak diplomasinin tek doğru yol olduğuna inandıklarını kaydetti.