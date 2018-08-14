Beyaz Saray'da Brunson görüşmesi

14 Ağustos 2018

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı Papaz Brunson ile ilgili iki ülke yetkilileri arasında geçen hafta Washington'da görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA