  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama
Takip Et

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında. sonuçlarının, ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

 

Erdoğan: Biden ile bir görüşme yaptıkErdoğan: Biden ile bir görüşme yaptıkGündem

 