Beyaz Saray'dan geri adım

15 Aralık 2017

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster’ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'ye ilişkin açıklamasını düzelten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için ABD ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum" yorumunu yaptı.

"Aramızdaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım"

"ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım" ifadelerini kullanan McMaster, Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğünü ve iki ülkenin aşırılıkçı tehditlere karşı birlikte duracağını kaydetti.

"DEAŞ'a karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

"Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, yabancı savaşçıların geçişini engelleme ve DEAŞ'la savaşma anlamındaki çabalarının farkındayız ve bu çabaları destekliyoruz. DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenildiğinden emin olmak için beraber çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yapan McMaster, ABD'nin Suriye'deki El Kaide unsurlarıyla mücadele etmek ve bu ülkenin teröristler için güvenli liman olmasını engellemek için Türkiye ile birlikte çalışacağını vurguladı.

McMaster, "ABD, onlarca yıldır olduğu gibi, PKK'nın terör tehdidine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, hukukun üstünlüğüne saygı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğünün Türkiye'nin gücünün kaynağı olduğuna ve bu unsurların iki ülke arasındaki ortaklığın potansiyelini genişlettiğine dikkati çekti.

"ABD, desteğini sürdürecektir"

McMaster, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, uzun zamandır Türkiye'yi desteklemektedir ve bu desteğini sürdürecektir. Türkiye reform, modernleşme, ılımlılık ve ilerlemenin açık faydalarını Müslüman dünyasına uzun zamandır gösteren bir ülkedir. ABD, Avrupa ve Ortadoğu -en önemlisi de Türk halkı- Türkiye'nin bu yolu göstermesine hala ihtiyaç duymaktadır."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General McMaster, "Katar ve Türkiye'nin Müslüman Kardeşler gibi aşırıcı örgütlerin sponsorluğunu yaptıklarını" iddia etmişti.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı da McMaster’ın iddialarına tepki göstermişti.