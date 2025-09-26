Beyaz Saray'dan videolu Erdoğan mesajı

Trump'ın dün Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben söylediği, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek benim için bir zevk. Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam." cümlesiyle paylaşılan videoda, Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyaretinden farklı kesitler yer aldı.

Beyaz Saray, paylaşımında, Trump'ın söz konusu cümlesinin sonuna ABD ve Türk bayrağını yan yana koydu.