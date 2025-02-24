Beyaz Show 7 yıl sonra geri dönüyor!
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, kendi adını taşıyan efsane programı Beyaz Show'la 7 yılın ardından geri dönüyor. Yeni sezonda izleyici karşısına çıkması beklenen program için tarih verildi.
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Son programı 2018'de yapıp ekranlara veda eden Beyaz Show geri dönüyor.
Bu programla akıllara kazınan Beyazıt Öztürk "Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi, tarih olarak yeni sezonu işaret etti.
Tarih belli oldu
Eylül ayında başlaması düşünülen program için Beyazıt Öztürk'ün 13 bölüm için anlaştığı ve eksi formatın aksine showun canlı değil bant yayın olacağı iddia edildi.