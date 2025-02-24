Beyaz Show 7 yıl sonra geri dönüyor!

Son programı 2018'de yapıp ekranlara veda eden Beyaz Show geri dönüyor.

Bu programla akıllara kazınan Beyazıt Öztürk "Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz" dedi, tarih olarak yeni sezonu işaret etti.

Tarih belli oldu

Eylül ayında başlaması düşünülen program için Beyazıt Öztürk'ün 13 bölüm için anlaştığı ve eksi formatın aksine showun canlı değil bant yayın olacağı iddia edildi.