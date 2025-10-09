Beybolat tarım makinaları: Çiftçinin ihtiyaçlarına odaklanıp, toplam kalite ile çıtayı yükseltti
Beybolat Tarım Makinaları Genel Müdürü Serkan Beybolat, 1961 yılında hırdavatçılıkla başlayan hikayelerinin tarım makineleri üretimiyle bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirterek, “Üretimde çiftçinin ihtiyaçlarına odaklanıp, genel kaliteyi her daim yüksek tutmamız sayesinde çıtamızı her daim yüksek tuttuk. Söz konusu vizyon; şirketimizi Türkiye 100 listesine taşımayı başardı” diye konuştu.
Mersin merkezli Beybolat Tarım Makinaları, ‘Türkiye 100’ listesine yüzde 630 büyüme ile girip, 89’uncu sırada yer aldı. Bu listede yer almalarının gelecek adına kendilerini motive etmesinin yanı sıra üretim yolculuklarındaki başarılarının tescillenmesini noktasında son derece değerli olduğuna atıfta bulunan Genel Müdür Serkan Beybolat, “1961’de bir hırdavat dükkanı ile başlayan ve bugün böylesine güze sonuçlara ulaşabilen bir üretici firma olmak bizleri motive ediyor.
Bolat markası ile yerli üretime başladığımız günden bu yana üretime, kaliteye ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarına odaklandık. Bugün geldiğimiz noktada emeğimizin karşılığını görmek hem biz hem de ekibimiz için gurur verici” dedi.
Büyümenin temelinde müşteri odaklılık var
Şirketin büyüme yolculuğunda emeğin yanı sıra müşteriyle kurulan güçlü iletişim yattığını anlatan Serkan Beybolat; çiftçilerden, bayilerden ve servislerden gelen her bir öneri ve şikâyetin büyük bir titizlikle dinlendiğini ve bu geri bildirimlerin önemli bir kısmının Ar-Ge süreçlerine dahil edildiğini aktardı.
Ayrıca yurt geneline hizmet vermeleri sayesinde her coğrafyada Bolat markalı ürünlerin çiftçiler tarafından güvenle tercih edildiğine değinen Beybolat, “Talep edilen her anda müşterimizin bizimle rahatlıkla iletişim kurmasına ilave her türlü fikrin paylaşılabilmesi değer zincirimizi zirveye taşıdı. Pek tabi yurt genelindeki 700’ü aşkın bayi ve servis noktamız da bu güçlü iletişimde itici rol oynadı” ifadelerini kullandı.
Ürünlerin yüzde 90’ı tesislerinde üretiliyor
1961 yılında babaları Halit Beybolat tarafından hırdavat ticareti ile şirketin temelinin atıldığını daha sonra tarım makineleri alım-satımıyla başlayan yolculuklarına bugün ürünlerinin yüzde 90’ına yakınını kendi tesislerinde ürettiklerini söyleyen Serkan Beybolat, “2000’li yıllardan itibaren üretim sürecine odaklandık. 2005-2010 yılları arasında ilk üretim çalışmalarımızı başlattık ve zamanla ticareti tamamen bırakıp üretime yöneldik.
Bugün ürettiğimiz ürünlerin yüzde 90’ına yakınını kendi tesislerimizde üretiyoruz. Bu yıl hem satışta hem de ihracatta istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. Ciroyu artırmak ve ürün çeşitliliğimizi genişletmek önceliklerimiz arasında. 2026 yılı için ise toplam satışlarımız içindeki ihracatımızın payını artırıp, yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Firma olarak ana ürünlerinin çapa makinesi olduğunu dile getiren Serkan Beybolat, bu alanda iki segmentte faaliyet gösterdiklerini anlattı. Büyük çapa grubunda pazar lideri olduklarını, küçük çapada ise Türkiye genelinde ikinci veya üçüncü sırada yer aldıklarını ileten Beybolat, Pazar payları hakkında ise şu bilgileri verdi: “2020’de pazar payımız yüzde 2 civarındaydı, 2024’te bunu yüzde 18’e çıkardık ve 2025’te yüzde 20’nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda 600’ün üzerinde bayimiz, 750’nin üzerinde servis noktamız var ve Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca fabrikamızda 150 kişiyi istihdam ediyoruz.”
Ar-Ge çalışmaları üretimin odağında
Şirketlerinin büyüme vizyonunun temel taşlarından birinin Ar- Ge alanındaki kararlılığı olduğuna dikkat çeken Serkan Beybolat, 12 kişilik uzman bir ekip ile özellikle tarım sektöründe yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştirmeye odaklandıklarını vurguladı.
Ar-Ge çalışmalarının ilk aşamasında, doğrudan üretime yönelmek yerine piyasanın detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve mevcut teknoloji altyapısının öğrenilmesi işlemlerinin yapıldığını aktaran Beybolat, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu yaklaşımımız ile adım adım çiftçilerimizin iş yükünü azaltacak ve verimliliği artıracak, daha teknolojik ve daha konforlu makinelerin üretimine zemin hazırlamış oluyoruz. Bolat olarak bu hedeflere ulaşmak için Mersin Tarım Teknoparkı ile yapılan anlaşma kapsamında bir Ar-Ge ofisi kurduk; üniversiteler ve sektörel danışmanlarla aktif iş birliği içerisindeyiz.”
Kalite yönetimi ve süreç entegrasyonu
Bolat markası ile piyasaya sürülen tüm ürünlerinde sıfır hata prensibini benimsediklerinin altını çizen Beybolat Tarım Makinaları Genel Müdürü Serkan Beybolat, kalite yönetimleri hakkında şöyle konuştu: “Otomotiv sektöründeki ileri kalite standartlarını temel alan sağlam bir kalite yönetim sistemine sahibiz.
Şirketin sahip olduğu ISO belgeleri yalnızca birer formalite olarak kalmayıp, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen denetim ve kontrol süreçleriyle uygulamada da etkin bir şekilde hayata geçiriliyor ve uygulanıyor. Ayrıca çağrı merkezimiz aracılığıyla gelen tüm şikâyet ve talepleri titizlikle kayıt altına alıp, bu verileri düzenli olarak haftalık toplantılarda tüm birimlerin katılımıyla değerlendiriyoruz. Detaylı analizlerimiz sonucunda elde ettiğimiz çıktıları üretim süreçlerimizin tamamına entegre etmemiz de kalite anlayışımıza güçlü bir temel oluşturuyor.”