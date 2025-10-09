Beybolat tarım makinaları: Çiftçinin ihtiyaçlarına odaklanıp, toplam kalite ile çıtayı yükseltti

Mersin merkezli Beybolat Tarım Makinaları, ‘Tür­kiye 100’ listesine yüzde 630 büyüme ile girip, 89’uncu sı­rada yer aldı. Bu listede yer alma­larının gelecek adına kendilerini motive etmesinin yanı sıra üretim yolculuklarındaki başarılarının tescillenmesini noktasında son derece değerli olduğuna atıfta bu­lunan Genel Müdür Serkan Bey­bolat, “1961’de bir hırdavat dükka­nı ile başlayan ve bugün böylesine güze sonuçlara ulaşabilen bir üre­tici firma olmak bizleri motive edi­yor.

Bolat markası ile yerli üreti­me başladığımız günden bu yana üretime, kaliteye ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarına odaklandık. Bugün geldiğimiz noktada emeğimizin karşılığını görmek hem biz hem de ekibimiz için gurur verici” dedi.

Büyümenin temelinde müşteri odaklılık var

Şirketin büyüme yolculu­ğunda emeğin yanı sıra müş­teriyle kurulan güçlü iletişim yattığını anlatan Serkan Bey­bolat; çiftçilerden, bayilerden ve servislerden gelen her bir öneri ve şikâyetin büyük bir titizlikle dinlendiğini ve bu geri bildirimlerin önemli bir kısmının Ar-Ge süreçlerine da­hil edildiğini aktardı.

Ayrıca yurt geneline hizmet vermeleri saye­sinde her coğrafyada Bolat mar­kalı ürünlerin çiftçiler tarafın­dan güvenle tercih edildiğine de­ğinen Beybolat, “Talep edilen her anda müşterimizin bizimle ra­hatlıkla iletişim kurmasına ilave her türlü fikrin paylaşılabilmesi değer zincirimizi zirveye taşıdı. Pek tabi yurt genelindeki 700’ü aşkın bayi ve servis noktamız da bu güçlü iletişimde itici rol oyna­dı” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin yüzde 90’ı tesislerinde üretiliyor

1961 yılında babaları Halit Beybolat tarafından hırdavat ti­careti ile şirketin temelinin atıl­dığını daha sonra tarım maki­neleri alım-satımıyla başlayan yolculuklarına bugün ürünleri­nin yüzde 90’ına yakınını ken­di tesislerinde ürettiklerini söy­leyen Serkan Beybolat, “2000’li yıllardan itibaren üretim süreci­ne odaklandık. 2005-2010 yılları arasında ilk üretim çalışmaları­mızı başlattık ve zamanla ticare­ti tamamen bırakıp üretime yö­neldik.

Bugün ürettiğimiz ürün­lerin yüzde 90’ına yakınını kendi tesislerimizde üretiyoruz. Bu yıl hem satışta hem de ihracatta is­tikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. Ciroyu artırmak ve ürün çeşitli­liğimizi genişletmek öncelikle­rimiz arasında. 2026 yılı için ise toplam satışlarımız içindeki ih­racatımızın payını artırıp, yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Firma olarak ana ürünlerinin çapa makinesi olduğunu dile ge­tiren Serkan Beybolat, bu alan­da iki segmentte faaliyet gös­terdiklerini anlattı. Büyük çapa grubunda pazar lideri oldukla­rını, küçük çapada ise Türkiye genelinde ikinci veya üçüncü sırada yer aldıklarını ileten Bey­bolat, Pazar payları hakkında ise şu bilgileri verdi: “2020’de pa­zar payımız yüzde 2 civarınday­dı, 2024’te bunu yüzde 18’e çı­kardık ve 2025’te yüzde 20’nin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda 600’ün üzerinde bayimiz, 750’nin üzerinde servis nokta­mız var ve Türkiye’nin 81 ilinde aktif olarak faaliyet gösteriyo­ruz. Ayrıca fabrikamızda 150 ki­şiyi istihdam ediyoruz.”

Ar-Ge çalışmaları üretimin odağında

Şirketlerinin büyüme vizyonu­nun temel taşlarından birinin Ar- Ge alanındaki kararlılığı olduğu­na dikkat çeken Serkan Beybolat, 12 kişilik uzman bir ekip ile özel­likle tarım sektöründe yenilikçi ve teknolojik çözümler geliştir­meye odaklandıklarını vurguladı.

Ar-Ge çalışmalarının ilk aşama­sında, doğrudan üretime yönel­mek yerine piyasanın detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve mevcut teknoloji altyapısının öğrenilme­si işlemlerinin yapıldığını aktaran Beybolat, sürecin devamına iliş­kin şu bilgileri verdi: “Bu yaklaşı­mımız ile adım adım çiftçilerimi­zin iş yükünü azaltacak ve verim­liliği artıracak, daha teknolojik ve daha konforlu makinelerin üreti­mine zemin hazırlamış oluyoruz. Bolat olarak bu hedeflere ulaşmak için Mersin Tarım Teknoparkı ile yapılan anlaşma kapsamında bir Ar-Ge ofisi kurduk; üniversiteler ve sektörel danışmanlarla aktif iş birliği içerisindeyiz.”

Kalite yönetimi ve süreç entegrasyonu

Bolat markası ile piyasaya sürülen tüm ürünlerinde sıfır hata prensibini benimsediklerinin altını çizen Beybolat Tarım Makinaları Genel Müdürü Serkan Beybolat, kalite yönetimleri hakkında şöyle konuştu: “Otomotiv sektöründeki ileri kalite standartlarını temel alan sağlam bir kalite yönetim sistemine sahibiz.

Şirketin sahip olduğu ISO belgeleri yalnızca birer formalite olarak kalmayıp, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen denetim ve kontrol süreçleriyle uygulamada da etkin bir şekilde hayata geçiriliyor ve uygulanıyor. Ayrıca çağrı merkezimiz aracılığıyla gelen tüm şikâyet ve talepleri titizlikle kayıt altına alıp, bu verileri düzenli olarak haftalık toplantılarda tüm birimlerin katılımıyla değerlendiriyoruz. Detaylı analizlerimiz sonucunda elde ettiğimiz çıktıları üretim süreçlerimizin tamamına entegre etmemiz de kalite anlayışımıza güçlü bir temel oluşturuyor.”