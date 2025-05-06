Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek’te geçirdiği sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şiddetli sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle ambulansla hastaneye götürülen Ercan’ın, beyin kanaması ve inme geçirdiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ercan, yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

Saraybosna’da bir hastanede tedavi altında olduğunu belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:

“Bosna-Hersek’te boyundan bele omurilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.”

Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım.… pic.twitter.com/6G3Q3JFPTQ — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 6, 2025

Açıklamanın ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.