Beyin kanaması geçiren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ölümden döndü! Sağlık durumunu sosyal medyada duyurdu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek ziyareti sırasında şiddetli sırt ağrısı ve yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması ve inme geçirdiği belirlenen Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu ve Saraybosna’da gözlem altında tutulduğunu duyurdu. Kalbinde stent bulunan Ercan’ın tansiyonunun düşürülmesiyle birlikte hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bosna Hersek’te geçirdiği sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şiddetli sırt ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle ambulansla hastaneye götürülen Ercan’ın, beyin kanaması ve inme geçirdiği öğrenildi.
Prof. Dr. Ercan, yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Saraybosna’da bir hastanede tedavi altında olduğunu belirten Ercan, şu ifadeleri kullandı:
“Bosna-Hersek’te boyundan bele omurilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim.”
Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar ambulans ile Sarayova hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım.… pic.twitter.com/6G3Q3JFPTQ— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 6, 2025
Açıklamanın ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.