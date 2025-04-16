Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturmanın merkezinde sosyal yardım ihaleleri var

Soruşturma kapsamında Gül’ün, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan mal alım ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla sorgulandığı belirtildi. Dosyada, ihalelere ilişkin süreçlerde hukuka aykırı uygulamaların yer aldığı öne sürülüyor.

12 kişi tutuklu

Soruşturma, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınmasıyla başlamıştı. Köseler, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Verdiği ifadede ise tüm iddiaları reddetti. Gözaltındaki sorgusunda firmalarla doğrudan iletişimi ya da fiyat pazarlığı yapmadığını, herhangi bir yönlendirmede bulunmadığını ifade etti.

Devam eden soruşturma süresince, İçişleri Bakanlığı tarafından Köseler görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, bu kararın yolsuzluk iddialarının ciddiyeti göz önünde bulundurularak alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 kişi tutuklandı.