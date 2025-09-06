Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden gözaltında!

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu isimler için verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti.

18. Ağır Ceza Mahkemesi Köseler’in tutuklanmasına karar verdi. Beykoz Belediye Başkanı yeniden gözaltına alındı.

Görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler iki gün önce tahliye edilmişti.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre itiraz dilekçesinde, şüpheliler hakkında “suçun vasıf ve mahiyeti ile delillerin henüz toplanmamış olması” gerekçesiyle tutuklama talep edildi.

Mahkeme itirazı kabul ederek yeniden tutuklama kararı verdi.