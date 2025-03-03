Beykoz Belediye Başkanı Köseler'in ifadesi ortaya çıktı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu, 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri devam ederken "İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Köseler'in savcılık ifadesine ulaşıldı.

Bu konuların hiçbirinin tarafı değilim

Köseler, ifadesinde ihalelere katılan firmaların temsilcileriyle hiçbir şekilde odasında veya başka mahalde görüşmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İş yoğunluğu ve hayatın akışında benim ihale süreçleri ile ilgili bir bilgi sahibi olmam söz konusu değildir. Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahilim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbirinin tarafı değilim.

Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firma ile ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir."

Köseler, ayrıca Beykoz Belediyesi'nin kendisine tahsis ettiği makam aracı haricinde kullanımda olan menkul veya gayrimenkul mal varlığının olmadığını da ifade etti.

Beykoz Belediyesi'nde ihaleleri organize eden ve imza atan bir yetkili müdürün olduğunu belirten Köseler, kendisine isnat edilen suçlamaları derin bir üzüntü içerisinde karşıladığını dile getirdi.

Sevk yazısı ortaya çıktı

Savcılığın Köseler'e tutuklama talebiyle hakimliğe yazdığı sevk yazısında, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yaptığı birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirtilerek, ihale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp, yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği, benzer firmalardan yan teklif alındığı, bazı ihale yüklenicisi, firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu kaydedildi.

Yazıda, ihale yüklenicisi firmanın ihalenin yaklaşık maliyetini belediye idaresinden önceden öğrendiği ifade edilerek, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırılık oluşturan bu türlü durumların, ihaleye katılımın en üst düzeyde gerçekleşmesini ve ihalenin kamu menfaati için en uygun koşullarda yapılmasını engellediği aktarıldı.

Belediye başkanının ise ihale sürecinde bilgi, talimat, gözetim, önleme ve denetim sorumluluğu olduğu belirtildi.

Soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.