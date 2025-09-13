Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçti
CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile belediye meclis üyeleri AK Parti’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürzel’e rozetini İstanbul’da düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında taktı.
CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, bugün düzenlenen törenle AK Parti’ye katıldı.
İstanbul’da gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında sahneye çıkan Gürzel’e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.
