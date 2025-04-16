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Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyede

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

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Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyede
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"İhaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dün sabah gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifadesi alınmıştı.

Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Gül, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında Beykoz eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B. de dahil 27 Şubat’ta tutuklanmışlardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA