Beykoz Belediyesi'nde Belediye Başkan Vekili seçildi
Beykoz Belediyesi'nde, Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden alınmasının ardından yeni başkanvekili seçildi. Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel oy çokluğuyla başkanvekili oldu. Gürzel, AK Parti'nin adayı Sadullah Hasanoğlu ile yarıştı ve üçüncü turda gerekli çoğunluğu sağladı.
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden alınmasının ardından Beykoz Belediyesi’nde yeni başkanvekilini belirlemek için oylama yapıldı.
Beykoz Belediyesi Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimde, CHP’nin adayı Özlem Vural Gürzel oy çokluğuyla başkanvekili seçildi. Seçimde CHP adına Gürzel, AK Parti adına ise Sadullah Hasanoğlu yarıştı.
Mecliste CHP’nin 18, AK Parti’nin 11, MHP’nin ise 2 üyesi bulunuyor. Üçüncü turda üçte iki çoğunluk sağlanarak Gürzel başkanvekili oldu.
Ne olmuştu?
CHP’li Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihale soruşturması kapsamında 3 Mart’ta tutuklanan 13 kişi arasında yer almıştı. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.