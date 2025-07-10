Beykoz sahillerinde dalga yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, artan dalga yüksekliği nedeniyle 10 Temmuz Perşembe günü boyunca denize girmek yasaklandı. Karar, İl İdaresi Kanunu kapsamında kaymakamlık tarafından alındı.
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Beykoz Kaymakamlığı, dalga yüksekliği nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 10 Temmuz 2025 Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadesi kullanıldı.