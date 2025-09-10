Beykoz'da CHP'den istifalar sürüyor: 2 meclis üyesi de ayrıldı

Beykoz Belediyesi’nde son günlerde istifalar art arda geldi. Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in CHP’den ayrılmasının ardından, Belediye Meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Uğur Gökdemir: Davalar sürecinde yalnız bırakıldım

Yazılı açıklamasında yıllardır büyük bir onurla CHP üyesi olduğunu belirten Uğur Gökdemir, son dönemde yaşananların kendisini derinden yaraladığını söyledi.

“İl başkanından genel başkan yardımcılarına kadar uzanan süreçte, hakkımda açılan davalarda yalnız bırakıldım. Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim” diyen Gökdemir, bu şartlarda CHP üyeliğini sürdürmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Gökdemir, bundan sonra Beykoz halkının hakkını ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğini açıkladı.

Murat Uzun: İlçe yönetimi grubu böldü

CHP’den istifa eden bir diğer meclis üyesi Murat Uzun ise, partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı’nı hedef alarak, “Mahir Taştan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine ayrıştırıcı ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir” dedi.

Uzun, ilçe yönetiminin bazı meclis üyeleriyle gizli iş birlikleri yaptığını iddia ederek, “Bu anlayış, ortak aklı ve dayanışmayı yok etti. Kişisel ihtiraslarını Beykoz’un menfaatlerinin önüne koyan bu tutum, partimizin mecliste etkin olmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

Meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Uzun, Beykoz’un geleceği ve Beykozluların menfaatini kişisel hesapların üzerinde tutacağını vurguladı.

Böylece Beykoz'da CHP’den ayrılanların sayısı üçe yükselmiş oldu. Önce Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, ardından meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir’in istifaları, Beykoz siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.