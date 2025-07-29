Beykoz'da işaret fişeğiyle ormanı yakan kişi tutuklandı
İstanbul Beykoz'da 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili bir gelişme yaşandı. Ormana işaret fişeği atarak yangın çıkardığı tespit edilen A.A. isimli şahıs, "orman yakma" suçundan tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde İstanbul Beykoz'daki ormanlık alana düşen bir işaret fişeği sonucu çıkan yangın, yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda zarara yol açmıştı.
Yangın ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan olayın ardından başlatılan soruşturmada yangına sebep olduğu tespit edilen A.A. isimli şahıs "orman yakma" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki ifadesinde, yangını "eğlence için çıkardığını" söylediği öğrenildi.