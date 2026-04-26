Beykoz'da orman yangını! İstanbul Valiliği: Yangın kontrol altına alındı

Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.

Yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yangına ilişkin paylaşım yaptı.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi ormanlık alanda saat 15.50 sıralarında nedeni henüz belirlenemeyen çıkan yangına ise 3 söndürme helikopteri, 17 arazöz ve 80 personel ile müdahale edilmiştir.

Yangın saat 18.30 itibariyle kontrol altına alınmış olup yangından 3 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür.