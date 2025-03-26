Beylikdüzü Başkanvekili olan Önder Serkan Çebi kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine vekalet etmek için seçilen isim belli oldu.

Belediye Meclisi'nde CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday gösterirken Önder Serkan Çebi, 24 oyla Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili olarak seçildi.

Önder Serkan Çebi kimdir?

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde yaşayan Önder Serkan Çebi 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Beykent Koleji'nde başlayan Önder Serkan Çebi, lise eğitimini ise Bahçeşehir Atatürk Lisesinde tamamladı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk okuyan Çebi, 2013 yılında İstanbul Barosu'na kayıt olarak avukatlık ruhsatını aldı. Uzun yıllardır avukatlık yapan Çebi, mesleğini Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde sürdürmektedir.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde ikamet eden Önder Serkan Çebi, yaşadığı ilçeye olan bağlılığı ve sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. 36 yaşındaYerel siyasette aktif rol üstlenen 36 yaşındaki Çebi, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmekteydi.