Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan kimdir?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ta doğmuş olup, ilköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mesleki kariyerinde önemli başarılara imza atan Nuri Aslan, özel sektörde Genel Müdürlük görevini yerine getirmiştir. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmış; 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür.

Ayrıca, BEYSİAD (Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı (2014-2018), İSİFED (İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2021) ve KODAV (Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı) Başkan Vekilliği (2009-2020) gibi pek çok önemli sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlenmiştir.

2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak da görev yapmış olan Nuri Aslan, 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliğine seçilmiştir.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi seçilen Aslan, 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Nuri Aslan, Beylikdüzü ve İstanbul'da sıkça adından söz ettiren bir siyasetçi ve iş insanı olarak bilinmektedir.