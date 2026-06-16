Beylikdüzü Belediyesi'ne iskan operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, aynı şirketin müteahhitliğini üstlendiği 4 ayrı ada ve parselde imar mevzuatına aykırı düzenlemeler yapıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırı uygulamalar bulunduğu, buna karşın Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine ait söz konusu yapılar için "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" verildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Giresun ve Bursa'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, belediye personeli ile inşaat ve yapı denetim firmalarında görev yapan çalışanların da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.