Beylikdüzü'nde 15 katlı binada kimyasal madde alarmı! İki vatandaş ve iki itfaiyeci zehirlendi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir apartmanın su deposunda yürütülen tadilat sırasında kimyasal maddelerden etkilendiği değerlendirilen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Büyükşehir Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki 15 katlı bir sitenin bodrum katında, su deposu olarak kullanılan alanda tadilat yapıldığı sırada 2 kişi fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

2 itfaiye görevlisi de etkilendi

Depoya giren 2 itfaiye görevlisi ile binada bulunan bir kişi daha kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Toplam 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay sırasında apartmanda bulunan vatandaş, "Binada çığlıkları sesleri duyduk geldik. Şu anda iyiler sedyede gördüğümüz kadarıyla" dedi. Olay yerinde ekiplerin güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.