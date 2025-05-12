Beylikdüzü’nde metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper defnedildi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasında yaşamını yitiren Ebru Heper’in cenazesi, memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs durağında gerçekleşmişti. Büyükçekmece yönüne seyreden bir metrobüs, aynı istikamette ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarpmış, kazada yaralanan 37 yaşındaki Ebru Heper hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Ebru Heper

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper’in cenazesi memleketi Sivas’a gönderildi. Öğle namazını müteakip Ayyıldız Camii’nde kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Eşi Sabri Heper, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının ardından Ebru Heper’in naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı’nda defnedildi.