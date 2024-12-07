Beylikdüzü'nde patlama! Ölü ve yaralılar var...

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki bir binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı. Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

Binada çalışma başlatan itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kişiler, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın saat 07.30 civarında yaşandığı belirtilerek, "Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokak'taki bir binanın bodrum katında doğal gaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

"Deprem oldu sandık!"

Olayla ilgili görüş bildiren bina sakini Mustafa Baş, "Deprem gibiydi, herhalde o patlamanın etkisiyle bir oturup kalktık. 9. katta oturuyoruz, binanın hali hiç hoş değil, eşyalar dağılmış vaziyette, sanki giriş katı yok gibi ama kolon ve perdelerde de bir şey gözükmüyor" diye konuştu.