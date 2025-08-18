Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil gözaltına alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Ne olmuştu?

Soruşturmada, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 kişinin, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı şekilde Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde dolandırıcılık eylemlerine karıştıkları tespit edildi.

Ayrıca, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile bağlantıları belirlenen 9 şüphelinin sosyal medya yapılanması içinde yer aldığı öne sürüldü. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı toplamda 44’e ulaştı.