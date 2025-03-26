Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade verdi. Güney'in ifade işlemlerinin 1 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Güney, savcılıkta yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ifade işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.
İnan Güney, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.