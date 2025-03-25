Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldığı öğrenildi.