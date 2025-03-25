Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

Güney'in ifadeye çağrılmasının ardından kim olduğu merak ediliyor. Peki, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney kimdir? Kaç yaşında? Siyasete nasıl başladı? Aslen nereli? İşte İnan Güney hakkında merak edilenler...

İnan Güney kimdir?

İnan Güney, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni bitiren Güney, daha sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Güney, aslen Sivaslıdır.

Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında bitirdi. Güney, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tez hazırladı.

İnan Güney, siyasete 1995 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başladı. Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevlerinde bulunduktan sonra, 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.

Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, 2020-2022 yılları arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi görevinde bulundu.

Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı.

31 Mart 2024 yerel seçimleriyle birlikte İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi Başkanı seçildi.

İnan Güney evli ve üç kız çocuğu babasıdır.