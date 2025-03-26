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  3. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ’şüpheli’ sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Güney'in ifadesinin alınmasına başlanacak.

Dün ifadeye çağrılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney'i dün ifade vermek üzere savcılığa çağırmıştı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı