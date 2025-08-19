Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 22 Ağustos'ta yapılacak

"Suç işleme amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine 22 Ağustos tarihinde vekil seçilecek.

İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Beyoğlu Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekili'ni seçmek üzere 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür. ifadeleri kullanıldı.