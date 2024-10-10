Beyoğlu Belediyesi'nde trafo patlaması: Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Olay, saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Beyoğlu Belediyesi’nin bahçesinde bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken belediye binası kısa sürede tahliye edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanın olmadığı öğrenildi.