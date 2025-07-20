Beyoğlu-Kabataş Transfer Merkezi 30 Ağustos’ta tam kapasiteyle açılıyor

İnşaat süreci 27 Eylül 2021’de başlayan Kabataş Transfer Merkezi Projesi’nin 1’inci Etabı, 30 Mart 2024’te hizmete girmişti. 2’inci Etap çalışmalarının yüzde 98’i tamamlandı. Proje tamamlandığında transfer merkezi raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında buluşturan İstanbul’un en işlevsel aktarma noktalarından biri olacak.

“17 bin metrekarelık modern merkez”

Toplam 17 bin 243 metrekare kullanım alanına sahip merkez; otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar, ofisler, bekleme alanları ve yolcu salonları ile hizmet verecek.

“Yeşil alanlar ve modern dokunuşlar”

Proje kapsamında ayrıca 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulaması yer alıyor. Bölgede süren arkeolojik kazıların ardından tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla birlikte bu alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor. Transfer merkezi çevresi; modern kent mobilyaları, yaya alanları ve çocuk oyun parklarıyla yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Parkı, Kabataş Füniküler ve Tramvay Durağı, Şehir Hatları İskelesi ile yapımı süren Kabataş Metro İstasyonu’nun kesişim noktasında yer alan Kabataş Transfer Merkezi, İstanbul’un tarihi dokusunu çağdaş mimariyle birleştiriyor.