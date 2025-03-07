Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart etkinliklerini yasakladı

Beyoğlu Kaymakamlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında ilçe genelinde yarın yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

"Toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği..."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, yarın saat 19.30'da Taksim, İstiklal Caddesi ve Sıraselviler Caddesi'ne toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesine istinaden, Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 8 Mart günü saat 08.00 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır."

"Taksim Meydanı yaya trafiğine kapatılabilir"

Açıkalamada, Beyoğlu dahilinde yapılmak istenilen eylemlerde alınacak önlemler şöyle sıralandı:

"Saat 12.00 itibarıyla Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerinin yapılması. İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması.

Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması. Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerinin yapılması.

Ayrıca gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak muhtemel tüm farklı konular da dahil yürüyüş, toplanma, oturma eylemi, basın açıklaması, diğer ve benzeri etkinlikler yapılmak istenen yerlerde ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde yaya ve araç trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya ve araç girişlerinin yapılması."