Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Soylu, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu.

Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Eylemin gerçekleştiği andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile tüm birimlerin, kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili çalışma yaptığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

“İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı.”

"Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü"

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: “Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.”