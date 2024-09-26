Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis ediliyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden konuya yönelik yapılan açıklamada, Terra Santa Manastırı'na ilişkin kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunun görüldüğü belirtildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı içerikte olduğu ve gerçekleri yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı: "Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Beyoğlu Terra Santa Manastırı, kurum kaynakları kullanılarak 2018-2022 tarihleri arasında restore edilmiş ve hizmete açılmıştır. Parsel bünyesinde bulunan toplam 9 binadan 4’ü, 12 Aralık 2022 tarihinde yalnızca sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler ve gençlik merkezi olarak kullanılması şartıyla 10 yıllığına Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. Ancak tahsis edilen dört binada yapılan tespitlere göre, yapılardan birinde kafeterya olarak ticari faaliyet sürdürüldüğü, diğer üç yapının da tahsis amacına aykırı bir şekilde boş tutulduğu belirlenmiştir. Söz konusu 4 taşınmazda, Vakıflar Yönetmeliğinin 63. maddesi hükümlerine aykırı olacak şekilde ticari faaliyette bulunulduğu, tahsis amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edilmiş ve taşınmazların tahsisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünce sonlandırılmıştır."

Vakıf tahliye için Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan destek istemiş

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis iptal kararlarının 29 Temmuz 2024 tarihli yazıyla Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na bildirildiği, taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesinin talep edildiği aktarıldı. Belediye tarafından mevcut taşınmazların teslimi hususunda herhangi bir geri dönüş sağlanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Beyoğlu Belediyesi'ne yaptığı teslim çağrısı yanıtsız kalan Vakıflar Genel Müdürlüğü de Beyoğlu Kaymakamlığı'na söz konusu taşınmazın tahliye edilmesi için talepte bulunmuştur. Beyoğlu Terra Santa Manastırı binaları, idari sürecin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yunus Emre Enstitüsü'ne tahsis edilecek olup, eğitim ve kültürel faaliyetler için kullanılacaktır" bilgisi verildi.