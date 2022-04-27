Beyoğlu'daki gösterilerde 51 gözaltı
İstanbul Valiliği tarafından Beyoğlu'daki gösteriyle ilgili yapılan açıklamada, "Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır.” denildi.
İstanbul Valiliği’nden Beyoğlu’da akşam saatlerinde gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.