Beyoğlu'daki gösterilerde 51 gözaltı

İstanbul Valiliği’nden Beyoğlu’da akşam saatlerinde gösteri yapan grupla ilgili açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Beyoğlu İlçemizde akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrasında grupta bulunanlardan; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanan, izinsiz toplu yürüyüş yapan, güvenlik güçlerimizin ikazlarına rağmen dağılmayarak sloganlar atan 51 şahıs yakalanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.