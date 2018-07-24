ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Beyoğlu'nda bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor

Sütlüce'de bir apartmanın zemininde toprak kayması oluştu.

Beyoğlu'nda bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, binanın altından toprağın kaymasının istinat duvarının yıkılması nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi. Demircan, 3 binanın boşaltıldığını ve hayati tehlikenin olmadığını ifade etti. 

Demircan ayrıca, çökme riski taşıyan yapının iskanı ve ruhsatı olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu duyurdu. 

Kaynak: AA

Son dakika beyoğlu kaçak yapı

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.