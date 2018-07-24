Beyoğlu'nda bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor

24 Temmuz 2018

Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, binanın altından toprağın kaymasının istinat duvarının yıkılması nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi. Demircan, 3 binanın boşaltıldığını ve hayati tehlikenin olmadığını ifade etti.

Demircan ayrıca, çökme riski taşıyan yapının iskanı ve ruhsatı olmadığını, kaçak bir yapı olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA