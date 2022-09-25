Beyoğlu’nda boya imalathanesinde yangın
Beyoğlu’nda 2 katlı boya imalathanesinde yangın çıktı.
Saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de 2 katlı bir boya imalathanesinin giriş katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları başladı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları esnasında tahliye edilen dumanı gören çevredeki vatandaşlar yangının yan binaya sıçradığı endişesiyle kısa süreli panik yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.