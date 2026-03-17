Beyoğlu’nda yangın faciası: Dumandan etkilenen bebek hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda sabah saatlerine doğru 2 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yaralanırken, 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dairede bulunan biri bebek 3 kişi tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı evde çalışma yaptı.

İstanbul Boğazı’nda sis alarmı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı, vapur seferleri iptal edildiİstanbul Boğazı’nda sis alarmı: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı, vapur seferleri iptal edildiGündem
Sağanak yağış geliyor: İki bölgede etkili olacakSağanak yağış geliyor: İki bölgede etkili olacakGündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
