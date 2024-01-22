Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında 3 sanığa tahliye

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık ile başka suçtan tutuklu 1 sanık katıldı. Tutuklu 6 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, tüm sanıklar hakkında terör örgütü üyeliği bulunup bulunmadığının sorulması için Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) yazı yazılmasını istedi.

Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen sanıklardan Ahlam Albashır, "Bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

Sanık Hazni Gölge ticari taksi şoförü olduğu için herkesle sosyal ilişki içinde olduğunu, ancak firari sanık Bilal el-Hacmaus'la ilgisi olmadığını öne sürerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti

Tutuklu sanık Fatma Berkel'in avukatı Cafer Şen, müvekkilinin sanık Ahlam Albashır'ı evinde misafir etmek dışında bir ilişkisi olmadığını, ayrıca örgüt üyesi olup olmadığına ilişkin delil de bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Hazni Gölge'nin avukatı Behlül Semerci ise savcılığın görüşüne katıldığını belirterek, müvekkili hakkında eksik inceleme yapıldığına dair dosyaya dilekçe sunduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bakar Carkes, Hasan Aburas ve Muhap Ammari'nin tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyan heyet, diğer tutuklu sanıkların ise bu hallerinin devamına hükmetti.

Savcılığın kovuşturmanın genişletilmesi talebini dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının olup olmadığına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.