Biden, 1915'i 'soykırım' olarak tanıyabilir iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirebileceği iddia edildi.

Bazı basın kuruluşlarına bilgi veren ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanımaya hazırlandığını öne sürdü.

Verilen bilgide Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabileceği belirtildi.

Reuters'in aktardığına göre, konuya yakın bir kaynak, "Anladığım kadarıyla bu kararı almış ve cumartesi günkü açıklamasında 'soykırım' kelimesini kullanacak." dedi.

Kaynaklar, Türkiye ile ikili ilişkilerin önemi göz önüne alındığında, Biden'in son dakikada bu ifadeyi kullanmamayı tercih edebileceğine de dikkat çektiler.

Wall Street Journal gazetesi de, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'nin açıklamanın yapılacağı cumartesi gününden önce ayrıntı vermeyi reddettiğini yazdı.