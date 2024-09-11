Biden: Eygi'nin ölümü trajik bir hatanın sonucu
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürmesine tepki gösterdi. Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirterek, söz konusu ölümün 'trajik bir hata sonucu' olduğunu ifade etti.
Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Biden, Eygi'nin öldürülmesinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti ve "Ölümüne yol açan silahlı saldırı tamamen kabul edilemez" ifadesini kullandı.
İsrail soruşturmasına ABD'den tam erişim
Biden, İsrail'in ön soruşturmasının, Eygi'nin öldürülmesinin "trajik bir hata sonucu" meydana geldiğini gösterdiğine işaret ederek, "ABD hükümeti, İsrail'in ön soruşturmasında tam erişime sahipti ve devam eden soruşturma erişiminin sürmesini bekliyor. Böylece sonuca güvenebiliriz" değerlendirmesini yaptı.
Eygi'nin ölümüne yol açan koşullar konusunda İsrail ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olacaklarını belirten Biden, "İsrail, benzeri olayların bir daha asla yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı" uyarısında bulundu.