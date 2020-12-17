Biden gelecek hafta Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısının ilk dozunu olacak

BBC Türkçe'nin internet sitesinde yer alan habere göre, ekibinden yapılan açıklamada Ocak ayında görevi devralacak Biden'ın gelecek hafta COVID-19 aşısı olacağı duyuruldu.

Diğer yandan Beyaz Saray, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Cuma günü ilk dozu alacağını açıkladı. Pence'in eşinin ve ülkenin en üst kamu sağlığı yetkilisi Jerome Adams'ın da Cuma günü aşı olacağı belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın, "tıbbi ekibinin doğru bulduğu bir zamanda" aşıyı olacağını söyledi.