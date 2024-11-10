Biden ve Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Biden'ın daveti ile 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu.

20 Ocak'ta resmen başkan

Demokratların adayı Kamala Harris'i mağlup eden Trump, 20 Ocak'ta görevine başlayacak.

Bir Demokrat olan Biden, başlangıçta yeniden seçilmeyi hedeflemişti, ancak temmuz ayında Cumhuriyetçi Trump ile çıktığı münazarada 'başarısız' olunca yarıştan çekildi.

Biden'a Trump'ın demokrasi için bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda Biden, çarşamba günü yapılacak olan görüşmeyi hatırlattı.

Biden, hafta sonu için gittiği Delaware, Rehoboth Beach’teki bir kilise hizmetinden çıkışında konuştu ancak Trump’a ne söyleyeceği konusunda soruları yanıtlamadı.