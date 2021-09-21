Biden: Yeni bir Soğuk Savaş peşinde değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Biden, "Afganistan'da 20 yıllık savaşı bitirdik. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız. Sorunlar ne kadar zor olursa olsun 'hükümetler insanlar içindir' diyoruz." dedi.

Biden, "ABD'nin askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, dünyada gördüğümüz her soruna bir cevap olarak kullanılmamalı." şeklinde konuştu.

Biden, "Kendimizi, müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Aşırı iklim olaylarının dünyanın her tarafında yaşandığını belirten Biden, "Amacımız 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldık. BM İnsan Hakları Konseyi'nde de yeniden yer almak için çalışıyoruz." dedi.

Biden, "Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz." ifadesini kullandı.

Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını belirterek ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Biden, bağımsız Yahudi devletine desteklerinin kesin olduğunu, ancak bunu sağlamanın en iyi yolunun egemen bir Filistin devletinin de olacağı "iki devletli çözüm" olduğunu söyledi.