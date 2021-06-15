  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Biden'dan görüşme değerlendirmesi: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum
Takip Et

Biden'dan görüşme değerlendirmesi: Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

 

Biden-Erdoğan görüşmesi sonrası ikili ekonomik ilişkilerBiden-Erdoğan görüşmesi sonrası ikili ekonomik ilişkilerGündem
Erdoğan-Biden sonrası dolarErdoğan-Biden sonrası dolarFinans
Erdoğan: Biden'la işbirliğimizi artıracağızErdoğan: Biden'la işbirliğimizi artıracağızGündem
Joe Biden: 'Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptık'Joe Biden: 'Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptık'Dünya
Fotoğraflarla NATO Liderler ZirvesiFotoğraflarla NATO Liderler ZirvesiGündem
Afganistan tepkisi: Bu iş 'Biden mutlu olsun' diye aceleye getirilecek bir konu değilAfganistan tepkisi: Bu iş 'Biden mutlu olsun' diye aceleye getirilecek bir konu değilGündem

 

Etiketler
NATO ZİRVESİ