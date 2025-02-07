BİK Genel Müdürü Erkılınç'dan 'trafik manipülasyonu' uyarısı: 'Ağır ihlal' sayacağız

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç; Afyonkarahisar, Aksaray, Karaman, Konya ve Nevşehir’de gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle Konya’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Resmî ilan fiyat tarifesi konusuna değinen Erkılınç, iki satır isim tashih ilanının yayım bedelinin 2.500 TL’yi bulduğunu, basın kuruluşlarının “Tarifeye yüksek oranda zamlar yapılsın, gelirler artsın” talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

BİK Analitik trafiği takip ediyor

Erkılınç, Nisan 2023'te internet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklam yayınladığını belirterek, “Aldığımız kadar para alalım, nerede ilanı keserlerse biz de fişi çeker gazeteden devam ederiz” diyenleri gördüklerini, bu niyetleri görmezden gelerek BİK Analitik’e odaklandıklarını kaydetti.

BİK Analitik’in sorunsuz bir şekilde internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini takip ettiğini söyleyen Erkılınç şöyle devam etti: “Sadece bununla da kalmıyor. Okurlar gerçek mi değil mi, bot kullanıyorsa hangi ülkeden ve tarayıcıdan kullanıyor, nereden backlink trafiği geliyor, hangi sosyal mecralarda reklam veya sponsorluk adı altında siteye ziyaretçi çekiliyor görüyoruz. Bazı bilişim firmalarının yanıltma taktiklerini de biliyoruz. Umarım yarın sizlere mahcup olmazlar, sizlerle karşı karşıya gelmezler."

'Artık bıçak kemiğe dayanmıştır'

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, BİK Analitik sistemine yönelik manipülasyon teşebbüsünde bulunan internet haber sitelerine uyarılarda bulunurken, yasal ve teknik hazırlık süreçler tamamlayıncaya kadar hiçbir haber sitesine yönetmelikteki 'ağır ihlal' maddesinin işletmediklerini dile getirdi.

Erkılınç şöyle devam etti: "Bizi kandırmaya mı çalışıyor, ilanını durdurduk, o kadar. ‘Aklını başını alsın’ diye bekledik. Özveride bulunduk, zaman tanıdık. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır, sabrımız tükenmiştir. Bu yıldan itibaren, BİK Analitik sistemine yönelik manipülasyon teşebbüsünde bulunduğunu, resmî ilan dağıtım ekosistemine hileli yöntemlerle zarar verdiğini tespit ettiğimiz internet haber sitelerine ‘ağır ihlal’ maddesini uygulamaya başlayacağız.

Bu şu demek: ‘Bu ihlali yapan internet haber sitesi, ilan yayımlama hakkını kaybedecek ve yeni yayın sayılacak.’ Bir kardeşiniz olarak dostane uyarımı lütfen dikkate alın. Giden gitti, kazandığınızı kazandınız. Varsa bu yanlışa düşen en kısa sürede bu yanlıştan dönsün, değilse yeni yayın sayılmak hem muhataplarını hem de bizleri çok üzer.”