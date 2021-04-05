Bildiriye öncülük edenler ifadeye çağrılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen başlattığı soruşturmayı güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.

Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.